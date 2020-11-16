غينيا الاستوائية تهزم ليبيا 1 - 0 في تصفيات أمم أفريقيا

خسر المنتخب الليبي أمام نظيره الغيني الإستوائي بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب سلفادور في الدقيقة 27، ليقود منتخب غينيا لتحقيق نقاط المباراة اليوم. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب غينيا الإستوائية للنقطة السادسة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ليبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث. وخسرت ليبيا مباراة الجولة الماضية أمام غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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