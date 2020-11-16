من داخل فيلّته بـ الجونة.. محمد صلاح يخطف الأضواء | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لنجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من الجونة التي سافر إليها اليوم بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، حيث يقيم هناك في فيلا على البحر، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب زعم رواد السوشيال ميديا، ظهر محمد صلاح بالصورة المتداولة وهو على شاطئ البحر في فيلا العزل.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع صلاح الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.