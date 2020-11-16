أشاد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، باستقبال بعثة منتخبنا الأول في توجو فور وصولها.
وقال "جمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "دوت الخليج"، "الطائرة الخاصة التي استقلتها بعثة المنتخب قللت من الإرهاق".
وتابع "فندق الإقامة يبعد 15 دقيقة عن المطار، وخضعنا لمسحة فور وصولنا وننتظر نتيجتها".
وأكد "الشعب التوجولي طيب، وكان هناك وفد لنا وصل قبل البعثة بأيام، وسهّل أمورا كثيرة".
وعن إمكانية حضور جمهور المباراة، قال "حتى الآن من دون جمهور، إلا لو وصلت تعليمات جديدة قبل المباراة".
وعن عدم سفر طارق مصطفى، قال "فوجئنا بانتهاء جواز سفره، وبالفعل توجه اليوم وقام بتجديده وسوف يلحق بنا غدًا".
واختتم كلماته متحدثًا عن حسام البدري، قائلًا "لم يطلب زيادة في عقده، ولكن هناك بند بزيادة سنوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة: البدري لم يطلب زيادة راتبه.. وطارق مصطفى يلحق بالبعثة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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