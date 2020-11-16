وبحسب موقع " لو 360" سبورت المغربي، فأن الزيات قدم استقالته على خلفية اجتماع مجلس إدارة نادي الرجاء اليوم.
وأشار الموقع بأن مجلس الإدارة بالكامل رفض استقالة الزيات، في انتظار تطورات ذلك الأمر مستقبلًا.
وعاش نادي الرجاء في الفترة الأخيرة انقسامًا حول تجديد عقد جمال السلامي مدرب الفريق من عدمه بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.
وودع نادي الرجاء بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد نادي الزمالك من دور نصف النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس نادي الرجاء يتقدم باستقالته بعد الخروج من الزمالك.. ومجلس النادي يرفضها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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