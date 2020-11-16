غضب شديد واستياء.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر 2020

أعرب الكابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن استيائه بعد اختيار بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، كأفضل مدير فني لعام 2020 باستفتاء أجرته إحدى المجلات الشهيرة في مصر.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "مع احترامي وتقديري له كمدرب لكن على أي أساس من حصل علي الدوري هو فايلر وكارتيرون حصل على السوبر المصري والإفريقي وهذا المدرب موسيماني جاء إلى مصر من شهر ونصف تقريبا".

وأضاف: "كيف يحصل موسيماني على أفضل مدير فني؟ وهنا السؤال مع كل الاحترام لـ المسابقات التنافسية هل هذا منطق وما هي معايير الاختيار حتى يكون هناك اختيار سليم؟".

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءي الذهاب والعودة 5-1.