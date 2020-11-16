وأضاف عصام الحضري، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن النتيجة في مباريات المنتخب في هذا التوقيت أهم من الأداء.
وأوضح عصام الحضري أنه تلقى عرضا من نادي "زد"؛ من أجل الانضمام لصفوف الفريق من جديد، قائلا "تلقيت عرضا من نادي زد، وأدرس القرار، وجاهز للعودة من جديد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام الحضري: النتيجة في مباريات المنتخب أهم من الأداء.. وسأعود للملاعب من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.