عصام الحضري: النتيجة في مباريات المنتخب أهم من الأداء.. وسأعود للملاعب من جديد

وأضاف عصام الحضري، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن النتيجة في مباريات المنتخب في هذا التوقيت أهم من الأداء.

وتابع عصام الحضري "محمد الشناوي في مستوي متميز، وأثق في قدراته ولكن لم يتعرض للاختبار في مباراة توجو".

وأوضح عصام الحضري أنه تلقى عرضا من نادي "زد"؛ من أجل الانضمام لصفوف الفريق من جديد، قائلا "تلقيت عرضا من نادي زد، وأدرس القرار، وجاهز للعودة من جديد".