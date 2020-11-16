منتخب بلجيكا يتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إنجلترا 1-0

تأهل المنتخب البلجيكي لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح تيليمانس التسجيل للبلجيكيين في الدقيقة العاشرة، قبل أن يؤكد دينيس ميرتينز تفوق منتخب بلاده بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب بلجيكا للنقطة 12 في المركز الأول، وتوقف رصيد منتخب إنجلترا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وغادر بين تشيلويل لاعب المنتخب الإنجليزي المباراة بسبب تعرضه للإصابة.