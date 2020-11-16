افتتح تيليمانس التسجيل للبلجيكيين في الدقيقة العاشرة، قبل أن يؤكد دينيس ميرتينز تفوق منتخب بلاده بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب بلجيكا للنقطة 12 في المركز الأول، وتوقف رصيد منتخب إنجلترا عند 7 نقاط في المركز الثالث.
وغادر بين تشيلويل لاعب المنتخب الإنجليزي المباراة بسبب تعرضه للإصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب بلجيكا يتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إنجلترا 1-0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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