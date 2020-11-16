إيطاليا تفوز على بولندا 2-0 في دوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب الإيطالي على منتخب بولندا بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي، افتتح التسجيل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 27 من ضربة جزاء. وأكد دومينيك بيراردي تفوق الطليان بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 84، محققًا نقاط المباراة الثلاث للأزوري. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إيطاليا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد منتخب بولندا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

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