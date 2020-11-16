أحمد بلال: البدري برئ من أداء المنتخب السيئ والسبب اللاعبون

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، سوء أداء المنتخب خلال اللقاءات الماضية وأخرها أمام توجو أمس السبت في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسام البدري برئ تمامًا من سوء الأداء الذي يعاني منه منتخب مصر في الفترة الماضية فـ الجهاز الفني عمل اللي عليه".

وتابع: "سبب تدهور أداء المنتخب من اللاعبين وعليهم تحسين أداءهم وتطوير مستواهم من أجل تحقيق الفوز وتقديم أداء ممتع للمشاهد والجماهير والجيل الحالي لا يقارن نهائيًا بجيل 2006".

وأتم: "هل من المفروض أن يقوم حسام البدري بتعليم اللاعبين كيفية الاستلام والتسلم وتسديد الكرة، ومن وجهة نظري أن البدري والجهاز الفني برئ تمامًا من سوء الأداء والمستوى".