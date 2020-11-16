أكد طارق سليمان طبيب المنتخب الأسبق أنه لا يوجد قلق على الحالة الصحية لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول بعد إصابته بفيروس كورونا. وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "من الممكن أن يكون قد تعرض محمد صلاح لفيروس كورونا منذ فترة طويلة ولا يوجد قلق عليه على الإطلاق". وأضاف: "حالة محمد صلاح مستقرة للغاية والدليل أنه لم يعدي أى لاعب أخر فى المنتخب خلال تواجده".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب المنتخب الأسبق: حالة محمد صلاح مستقرة ولا داع للقلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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