وقال مرعي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الحفاظ على التشكيل الأساسي لمباراة الذهاب مهم فى لقاء العودة بسبب التجانس بين اللاعبين وطارق حامد سيعوض غياب عمرو السولية". وأضاف: "انصح حسام البدري بمشاركة أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح أمام توجو ومع احترامي للجميع عبد الله جمعة أفضل ظهير أيسر فى مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام مرعي: عبد الله جمعة أفضل ظهير أيسر فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.