أحمد بلال: البدري لو كان لاعب كوكا على حساب مصطفى محمد الزملكاوية مكنوش هيسبوه

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى وأداء مصطفى محمد خلال لقاء الفراعنة أمام توجو، أمس الأول، السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.
وأكد أحمد بلال، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "مصطفى محمد مهاجم جيد في ألعاب الهواء ولكن يحتاج إلى تطوير بعض الجوانب الفنية سواء إمكانياته الفردية أو اللعب على الأطراف".
وتابع "مصطفى محمد لاعب جيد ولكن أيضًا أحمد حسن كوكا يجب أن يحصل على فرصة من أجل الحكم عليه".
وأتم "البدري لو كان لاعب كوكا على حساب مصطفي محمد الزملكاوية مكنوش هيسبوه".
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