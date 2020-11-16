ضياء السيد: لا توجد أعذار لكوكا.. ورسالة لـ زيزو ومصطفى محمد

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أنه كان يراهن على مشاركة كوكا أساسيا أمام توجو.
وقال ضياء خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "كنت أراهن على مشاركة كوكا أساسيا أمام توجو، لكن وجهة نظر البدري كانت مختلفة".
وأكمل: "لكن لا يوجد أعذار لكوكا بأنه دائما ما يشارك في أجواء صعبة بإفريقيا، يجب أن يؤدي في كل الظروف، فهو محترف ويوجد ملاعب في اليونان غير جيدة أيضا".
وتابع: "رمضان صبحي شارك أمام توجو بخبراته الدولية".
وأتم: "أطاب زيزو ومصطفى محمد بعدم وضع أنفسهما تحت الضغوط، فهما يلعاون في المنتخب لأنهما متميزين".
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