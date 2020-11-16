ضياء السيد: منتخب مصر قدم أداءً سيئا أمام توجو

يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق أن الفريق القومي قدم أداء سيئا أمام توجو في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا.

قال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إنه كان يمكن استغلال توقف أكتوبر الدولي في إقامة ودية أو اثنين.

وتابع: "البدري في وش المدفع" مشيرا إلى أنه يراهن على اختياراته ومستويات اللاعبين مع أنديتهم ويواجه الكثير من الانتقادات والضغوط.

وواصل أنه كان يحب على البدري الدفع بالعناصر التي شاركت معا الفترات الماضية خلال لقاء توجو ولديهم خبرات دولية.