يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق أن الفريق القومي قدم أداء سيئا أمام توجو في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا.
قال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إنه كان يمكن استغلال توقف أكتوبر الدولي في إقامة ودية أو اثنين.
وتابع: "البدري في وش المدفع" مشيرا إلى أنه يراهن على اختياراته ومستويات اللاعبين مع أنديتهم ويواجه الكثير من الانتقادات والضغوط.
وواصل أنه كان يحب على البدري الدفع بالعناصر التي شاركت معا الفترات الماضية خلال لقاء توجو ولديهم خبرات دولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء السيد: منتخب مصر قدم أداءً سيئا أمام توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.