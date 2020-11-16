ضياء السيد: طارق حامد اعتذر للبدري اليوم.. وكان يجب استدعاء أحمد فتحي

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر اليوم.
وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "طارق حامد أخطأ وعلمت أنه اعتذر للبدري اليوم، من حقه أن يغضب ولكن عليه أن لا يظهر ذلك".
وأكمل: "كنت مؤيدا لمشاركة طارق حامد أساسيا للحفاظ على الانسجام".
وتابع: "إصابة محمد هاني مزعجة، خاصة بعد عدم استدعاء أحمد فتحي ومع وجود أحمد توفيق في غير مركزه الأساسي، الآن لا يوجد بديل لتوفيق".
وأتم: "لا أملك معلومة مؤكدة في سبب غياب أحمد فتحي، لكن كان يجب استدعائه بمباراتي توجو، خاصة أنه جوكر ويقدر أن يؤدي في أكثر من مركز".
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