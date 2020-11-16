هاني حتحوت: لقطة طارق حامد «مش حلوة» وبقول للاعبي المنتخب «لازم تنشفوا».. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الغضب العارم الذي ظهر على طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ومنتخبنا الوطني، غير مقبول.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، :" لقطة طارق حامد «مش حلوة»، بالطبع هو يرغب في اللعب ونحن نتفهم ذلك، لكنك لاعب كبير ولا يجب أن تصدر منك مثل تلك التصرفات".

وتابع: "غضب طارق حامد، من الممكن أن ينتقل إلى لاعبين آخرين، ويتذمروا لعدم مشاركتهم، وهو ما يتسبب في تصدير المشاكل للجهاز الفني للمنتخب، لذلك أقول للاعبين: «لازم تنشفوا»".