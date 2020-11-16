حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن إصابة محمد هاني.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، خلال مباراة منتخبنا الوطني ضد توجو، غير مقلقة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»: "تواصلت مع سيد عبدالحفيظ، وأكد لي أن الإصابة غير مقلقة على الإطلاق".

وتابع: "محمد هاني يحتاج فقط للراحة لمدة 5 أيام وسيخوض بعدها التدريبات الجماعية، ويصبح جاهزًا للمشاركة بالمباريات".