قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، خلال مباراة منتخبنا الوطني ضد توجو، غير مقلقة.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»: "تواصلت مع سيد عبدالحفيظ، وأكد لي أن الإصابة غير مقلقة على الإطلاق".
وتابع: "محمد هاني يحتاج فقط للراحة لمدة 5 أيام وسيخوض بعدها التدريبات الجماعية، ويصبح جاهزًا للمشاركة بالمباريات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن إصابة محمد هاني.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.