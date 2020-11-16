حتحوت ينفي رغبة الأهلي في ضم بواليا مهاجم الجونة.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي لم يفكر في التعاقد مع الزامبي "والتر بواليا"، مهاجم الجونة، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف هاني حتحوت، في تصريحات متلفزة ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة « دوت الخليج»، أن الأهلي لم يفكر مطلقا في التعاقد مع "بواليا"، مثلما ادعت بعض وسائل الإعلام.
وأوضح هانى حتحوت، أن "بواليا"، لم يكن ضمن خطة الأهلي الصيفية، حتى حال فشله في استقدام مهاجم أجنبي جديد، مشيرا إلى أن سفر أمير توفيق للجونة في الأيام الماضية، كان من أجل الاجتماع بعائلته وليس لحسم الصفقة.
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