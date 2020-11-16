رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

كشف حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تطورات حالة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال حسنى خلال حديثه لـ "ملعب أون تايم" على "أون تايم سبورت 1": "محمد صلاح حالته بسيطة جدا وعملنا أشعة مقطعية هو الحمد لله حالته حاليا أحسن النهاردة والأعراض خفيفة جدا".

وأضاف أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب على تواصل يوميا مع محمد صلاح وحالته مستقرة جدا، والمسحة المقبلة يوم الخميس الجمعة وأمامه 10 أيام للعودة لحياته الطبيعية".

وتابع الدكتور حسام حسنى: "مسموح للمريض بفيروس كورونا قيامه بالتدريبات الرياضية بشكل خفيف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني أي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.