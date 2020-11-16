تقام اليوم الإثنين، 16 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الجزائر وزيمباوي، في تصفيات أمم إفريقيا. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة 03:00 عصرا، إيسواتيني × الكونغو 03:00 مساء، مالاوي × بوركينا فاسو 03:00 مساء، ساوتومي و برينسيب × جنوب إفريقيا 05:00 مساء، زمبابوي × الجزائر، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 06:00 مساء، غامبيا × الجابون 08:00 مساء، موزمبيق × الكاميرون 08:00 مساء، بوتسوانا × زامبيا 08:00 مساء، جنوب السودان × أوغندا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 11- 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.