أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر.. حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

- أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، الصفقة الحادية عشرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إطار خطة تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين الذين طلبهم هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، استعدادًا للمشاركة الأولى للنادي في مسابقة الدوري الممتاز.

- أعرب الكابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن استيائه بعد اختيار بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، كأفضل مدير فني لعام 2020 باستفتاء أجرته إحدى المجلات الشهيرة في مصر.

- قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الإصابة التي تعرض لها محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، خلال مباراة منتخبنا الوطني ضد توجو، غير مقلقة.

- أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشفت عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.