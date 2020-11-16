الجماهير تدعم حازم إمام بعد إصابته بكورونا بهاشتاج #عد_اقوى_ياحازم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عد_اقوى_ياحازم، دعما للاعب نادي الزمالك الحالي حازم إمام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اصابه حازم امام باك يمين نادي الزمالك بفيروس كورنا وأحتمال ميلحكش النهائي. سلامات يا زوما. ‎#عد_اقوي_ياحازم" و "‏‎#عد_اقوي_ياحازم مانسيناش دموع نهائي الكونفدرالية ولا نسينا جملتك للرد على تركي لما قولت أسهل ماتش للترجي الزمالك لاعب بروح مشجع من مدرج التالتة يمين ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما يا كابتن الملكي ". وقال أخرون" ‏الف مليون سلامه عليك يا ابن النادي وترجع بالف سلامه إن شاء الله أقوي من الاول يا حازم الكابيتانو #عد_اقوي_ياحازم " و" ‏ربنا يشفيك أنت اقوي من الكورونا ياحازم ‎#عد_اقوي_ياحازم ".

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