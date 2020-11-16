الحضري يتلقى عرضا مغريا للتراجع عن الاعتزال.. تفاصيل

تلقى عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر، عرضا جديا للتراجع عن الاعتزال، والعودة إلى الملاعب من جديد.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تلقيت عرضا من نادي زد للعودة للملاعب في الموسم المقبل". وأضاف الحضري: "أدرس القرار وجاهز للعودة من جديد". وأضاف حارس منتخب مصر الأسبق، أنه سيعقد جلسة اليوم، الإثنين، مع إدارة النادي لمعرفة كافة التفاصيل، قبل أن يتخذ أي قرارات.

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