وفاة كارلوس أماديو مدرب الهلال السعودي بسكتة قلبية

أعلن نادي الهلال السعودي وفاة البرازيلي كارلوس أماديو، مدرب فريق فئة الشباب لكرة القدم.

ووفقُا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن أماديو توفي متأثرًا بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض.

وحضر أماديو إلى الرياض، لتدريب الهلال، في أغسطس الماضي، ضمن سلسلة قرارات تطويرية للفئات السنية، حيث وقع الاختيار على المدرب البرازيلي لما يملكه من خبرة في المجال.

وبدأ أماديو (54 عامًا) مشواره التدريبي في العام 1991 مع فيتوريا البرازيلي تحت 20 عامًا، كما تولى تدريب المنتخب البرازيلي تحت 17 و20 عامًا لفترات متعددة.

وتعد أفضل إنجازات أماديو المركز الثالث مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عامًا في العام 2017، وبطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا في ذات العام.