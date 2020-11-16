صدمة في الزمالك بسبب تطورات إصابة عبد الشافي

كشف حمادة طلبة لاعب الزمالك الأسبق، تطورات جديدة بشأن إصابة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الأبيض، مؤكدًا أنه سيغيب لشهرين إضافيين، بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، التي تعرض لها أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وأشار طلبة، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أن الإصابة التي تعرض لها عبد الشافي كانت قوية جدًا، وكان يعمل على التعافي منها طوال الفترة الماضية.

وتابع لاعب الزمالك الأسبق، إنه قريب للغاية من عبد الشافي، وأن "شيفو" أبلغه بإجراء أشعة جديدة أول أمس، السبت على كتفه، أثبتت وجود الكسر دون التئام، وأنه سيغيب شهرين آخرين للتعافي.

وأضاف طلبة في تصريحاته: "عبد الشافي سيحصل على حقنة تساعد في عملية التئام الكسر، ولكن في كل الأحوال سيحتاج شهرين للتعافي".