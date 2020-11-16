اتحاد الكرة: حسام البدري لم يطالب بزيادة راتبه

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقية طلب حسام البدري مدرب منتخب مصر زيادة راتبه .

وقال جمال محمد علي في تصريحات تليفزيونية: " إن حسام البدري لم يطلب زيادة راتبه وكل ما أشيع ليس له أساس من الصحة ".

وتابع: " العقود الموقعة هي التي تدير هذه الأمور، العقد ينص على زيادة معينة في وقت محدد ولكن المدير الفني لم يتحدث عنه نهائيًا"

وكان منتخب مصر الأول قد فاز على نظيره توجو بنتيجة 1/0 ، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.