كفاية انتقادات.. فضل: لايوجد خلافات في الجهاز الفني للمنتخب

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، أنه لا يوجد خلافات بين أعضاء الجهاز الفني مشيرًا إلى أنه لابد من إنهاء الانتقادات على المنتخب الوطني في الوقت الحالي.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية عبر أون سبورت: "لا توجد خلافات بين أفراد الجهاز الفني واللاعبين ولن نقبل بذلك من الأساس وحسام البدري أيضًا لن يقبل بذلك".

وتابع :" الأمور مستقرة والكل مركز على تحقيق الثلاث نقاط المقبل حتى تعود الأمور لمكانتها الطبيعية".

واختتم:" كفاية إنتقادات في الوقت الحالي للمنتخب، لازم كلنا ندعم الفريق، مش طول الوقت ننتقد، لابد من مساندة منتخب مصر وحسام البدرى في هذه الفترة، ولدينا مدرب على أعلى مستوى ".

وفاز منتخب مصر على نظيره المنتخب التوجولي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.