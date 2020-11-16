دي بروين يفاوض مانشستر سيتي لتمديد عقده بنفسه

أعلن البلجيكي كيفن دي بروينه، نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، رغبته في البقاء داخل جدران "الاتحاد" لفترة أطول، مؤكدًا إنه دخل في مفاوضات مع إدارة ناديه لتمديد عقده.

وقال "دي بروينه" الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2023، في تصريحات صحفية في ليلة فوز منتخب بلاده على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية أمس الأحد: "أنا سعيد في مانشستر، أنه ناد رائع وبوجود ملاك رائعين".

وتابع: "لقد دخلنا في بعض المفاوضات غير المتقدمة، في الوقت الحالي أقوم بالمفاوضات بنفسي".

وواصل: "أود البقاء في النادي لذا فالأمر سهل".

وأضاف: "إذا لم أكن أريد البقاء ستكون هناك حاجة لوسيط، لكن عند الرغبة في البقاء لا يكون الأمر صعبا".

وكان دي بروينه قد انضم إلى صفوف السيتي فب عام 2015، قادمًا من فولفسبورج الألماني، مقابل 44 مليون جنيه إسترليني.