عندي عرضان رسميان .. أول تعليق من بواليا بشأن انتقاله للأهلي والزمالك

أكد والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، أنه لديه عرضين رسميين خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك احترافية كبرى في مصر بشأن الملاعب والإدارة.

وقال بواليا في تصريحات صحفية: " لدي عرضان يحملان الطابع الرسمي من الترجي التونسي والكويت الكويتي في الفترة الحالية، وسأنتظر حتى لا أضغط نفسي".

وتابع : " الانتقال للأهلي والزمالك؟ متبقي في عقدي مع الجونة موسمين، ولكن هناك عروض تأتي من اليمين واليسار، الإدارة هي من لها الحق في تحديد مصيري، وحتى هذه اللحظة أنا لاعب في الجونة".

واختتم : "في مصر يتمتعون بالاحترافية، احترافية حقيقية، خاصةً في البنية التحتية وأرضيات الملاعب وطريقة الإدارة، في مصر لا تستطيع لعب الكرة في الشوارع، وإذا لم تكن جاهزًا تكتيكيًا فإنك لن تحجز مكانك في الملعب".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي والزمالك في التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الجونة خلال فترة الانتقالات الجارية.