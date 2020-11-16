هيثم شعبان يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر سيراميكا كليوباترا بالإسماعيلية

وتجمع اللاعبون في بهو الفندق عقب صلاة الفجر، وبعدها خاض اللاعبون مرانا بدنيا قويا في صالة الجيمانزييوم، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالفريق، واستمر المران داخل الجيم ما يقرب من ساعة.
ويسعى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إلى زيادة المعدل البدني لكل اللاعبين، في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
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