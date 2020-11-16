هيثم شعبان يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر سيراميكا كليوباترا بالإسماعيلية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مرانًا صباحيًا، في ثاني أيام معسكره المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث استقر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، على تطبيق نظام اليوم الكامل، في بعض فترات المعسكر، من خلال خوض مرانين الأول صباحي والثاني مسائي.

وتجمع اللاعبون في بهو الفندق عقب صلاة الفجر، وبعدها خاض اللاعبون مرانا بدنيا قويا في صالة الجيمانزييوم، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالفريق، واستمر المران داخل الجيم ما يقرب من ساعة.

ويسعى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إلى زيادة المعدل البدني لكل اللاعبين، في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.