مران خاص لحراس مرمى سيراميكا كليوباترا في التدريب الصباحي

خصص مصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا قويا للحراس في المران الصباحي للفريق، بثاني أيام الفريق داخل المعسكر المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

ودخل الحراس الثلاثة محمود شكري ومحمد جمال وحمزة عوض، صالة الجيمانزيوم، في السادسة صباحا، ثم اصطحبهم مصطفى عفيفي إلى ملعب التدريب، لخوض تدريب قوي استمر 40 دقيقة، اشتمل على بعض الفنيات الخاصة بالحراس، في كيفية التعامل مع بعض المواقف الهجومية من المهاجمين.

ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا مرانا مسائيا في الخامسة عصر اليوم، حيث قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، تطبيق نظام اليوم الكامل داخل المعسكر في بعض الفترات، من خلال التدريب مرتين يوميا.