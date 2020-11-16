ودخل الحراس الثلاثة محمود شكري ومحمد جمال وحمزة عوض، صالة الجيمانزيوم، في السادسة صباحا، ثم اصطحبهم مصطفى عفيفي إلى ملعب التدريب، لخوض تدريب قوي استمر 40 دقيقة، اشتمل على بعض الفنيات الخاصة بالحراس، في كيفية التعامل مع بعض المواقف الهجومية من المهاجمين.
ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا مرانا مسائيا في الخامسة عصر اليوم، حيث قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، تطبيق نظام اليوم الكامل داخل المعسكر في بعض الفترات، من خلال التدريب مرتين يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مران خاص لحراس مرمى سيراميكا كليوباترا في التدريب الصباحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.