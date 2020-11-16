أصيب رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا. وأثبتت التحاليل والفحوصات التي خضع لها رؤوف عبدالقادر، إصابته بفيروس كورونا. وينفذ الكابتن رؤوف عبدالقادر البرنامج العلاجي المخصص من وزارة الصحة فى منزله تحت اشراف دكتور محمد شوفي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي. ويتابع مسئولو النادي الأهلي الحالة الصحية لرؤوف عبدالقادر، ويتواصل محمود الخطيب رئيس النادي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء مع الأسرة لمتابعة تطورات الحالة وتذليل أي صعوبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة جديدة بـ فيروس كورونا داخل الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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