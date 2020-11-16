الصفقة رقم 12 .. سيراميكا كليوباترا يضم محمد الحضري من نادي النجوم

وقال الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت إنه تم التعاقد بشكل رسمي مع محمد الحضري حارس مرمى الفريق الأول بنادي النجوم، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، لينضم إلى حراس الفريق محمود شكري وحمزة عوض ومحمد جمال.
وكان نادي سيراميكا كليوباترا أعلن خلال ال 48 ساعة الماضية ضم 11 صفقة هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري فونسينيو.
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