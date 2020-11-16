محمد فضل: أعضاء اللجنة الخماسية لن يترشحوا لأي منصب في الكاف

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لـ إدارة اتحاد الكرة المصري، أن أعضاء اللجنة لم يفكروا في الترشح لأي منصب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية: "لم يفكر أي عضو باللجنة الخماسية في الترشح لأي منصب داخل الاتحاد الأفريقي، لأول مرة أسمع عن هذا الأمر ولم نتطرق له نهائيًا".

وأضاف: "كنا سندعم هاني أبو ريدة بالطبع إذا ترشح في انتخابات رئاسة كاف، ولكنه أعلن عدم ترشحه بشكل رسمي، ولم يطرح اسم أي شخص آخر".

وأختتم : " دعم اتحاد الكرة كان موجه نحو هاني أبو ريدة في حالة ترشحه لرئاسة كاف فقط ولكنه أعلن عدم ترشحع والأمر انتهى ".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة أعضاء اللجنة الخماسية في الترشح للجان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف".