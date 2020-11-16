إصابة رؤوف عبد القادر بكورونا تثير الذعر في الأهلي

سادت حالة من الذعر داخل النادي الأهلي بعد إعلان إصابة رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي ، بفيروس كورونا،وأثبتت التحاليل والفحوصات التي خضع لها رؤوف عبدالقادر، إصابته بفيروس كورونا .

وأثار خبر إصابة عبد القادر الرعب داخل جميع العاملين بالنشاط الرياضي فى النادي بعد مخالطة مدير النشاط قبل إصابته.

ومن المقرر أن يخضع جميع مخالطي رؤوف عبد القادر لمسحة كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع والحد من الذعر الموجود داخل النادي .

وينفذ رؤوف عبدالقادر البرنامج العلاجي المخصص من وزارة الصحة فى منزله تحت اشراف دكتور محمد شوفي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي

ويتابع مسئولو النادي الأهلي الحالة الصحية لرؤوف عبدالقادر، ويتواصل محمود الخطيب رئيس النادي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء مع الأسرة لمتابعة تطورات الحالة وتذليل أي صعوبات.