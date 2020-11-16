الخميس الحسم.. رئيس مكافحة كورونا يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا آخر التطورات الصحية لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر عقب إصابته بالفيروس قبل مواجهة توجو بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية .

توقع الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تأتى مسحة كورونا المقرر إجراؤها للنجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى الخميس المقبل سلبية، مؤكدًا أن الفرعون المصرى حالته مستقرة ولا تدعو للقلق.

وقال حسام حسنى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نمر هذه الأيام بمرحلة خطيرة فى مصر فهى فترة تغير فصول ودخول البرد، ونراهن على وعى المصريين لحماية بلادهم من هذا الوباء عن طريق التمسك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لأننا فى مرحلة دراسة لإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس" .

وأضاف : " تتوصل أى دولة فى العالم حتى الآن لإنتاج لقاح، وأثبت اللقاح الأمريكى فاعلية بنسبة 90 %، ومفيش دولة فى العالم ستحصل على اللقاح لكل سكانها، ولكننا فى مصر كنا سباقين فى هذا الصدد وسنوفر اللقاح فور إقراره لكل الحالات الحرجة وللفرق الطبية بمستفيات العزل" .