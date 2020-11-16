أحسن لحظات حياتي.. محمود فايز يهنئ كوبر بعيد ميلاده

هنأ محمود فايز -مترجم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب-، كوبر، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر محمود فايز صورة لمستر كوبر وعلق علي الصورة قائلة: "كوبر الرجل المحترم النقي الصادق. كل سنه وانت طيب.احسن لحظات حياتي كانت جانبه من اكتر الناس الصادقه المباشره الشريفه اللي شفتها في حياتي. ممكن تختلف معاه فنيًا لكن أبدًا لن تختلف معاه انسانيًا واحترامًا وسعيًا للعدل. حب بلدنا من كل قلبه وضحي بالكتير علشانها علشان كده انا بحبه".

ويحتفل الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ65، حيث أنه من مواليد 16 نوفمبر عام 1955.