أحدث ظهور لشقيق محمد صلاح وزوجته بشهر العسل.. صور

نشر نصر صلاح شقيق محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، صورة له من شهر العسل بعد أيام من احتفاله بزفافه.

وظهر شقيق محمد صلاح في الصورة برفقة زوجته بإطلالات صيفية خلال قضائهم شهر العسل في شرم الشيخ.

وفضل محمد صلاح بناء على التشاور مع الجهاز الطبى المعالج له استكمال فترة العزل بمدينة الجونة ومغادرة فندق الإقامة الذى تم حجزه به بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن محمد صلاح حصل على كل الموافقات الطبية المتعلقة بانتقاله إلى الجونة لاستكمال برنامجه العلاجى مؤكدا أنه سيتم إجراء المسحات خلال الأيام القليلة القادمة بأحد المستشفيات بالجونة للاطمئنان على تطورات الحالة.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال إن البشرية طبيعتها ضد القيود، مشيرًا إلى أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية للاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعاني من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.