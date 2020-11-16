استغراب ودهشة بين لاعبي الأهلي بشأن التعاقد مع لاعب بيراميدز

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "لاعبو الأهلى مبسوطين بالتعاقد مع بدر بانون وشايفين أنه لاعب كويس ومكسب للفريق وسيكون مناسبا لخطة موسيمانى، واللاعيبة مبسوطة من ضم طاهر محمد طاهر ولكن فى حالة دهشة وليس رفضا من إقدام الأهلى على عودة محمد فاروق، ولكن اللاعيبة مستغربة للغاية من القرار".
وعلى الجانب الأخر ، كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات إصابة محمد هانى عقب استبعاده من السفر مع منتخب مصر لمواجهة توجو غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية .
وقال شوبير : " إصابة محمد هانى، نجم النادى الأهلى، لن تمنعه من اللحاق بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، هانى خد خبطة فى المباراة وكمل لعب وطول اللقاء كان حاسس بزنة فى الركبة" .
وأضاف : " وبعد المباراة شعر بوجع وأخبر الطبيب الذى أجرى له أشعة أكدت وجود جزع بسيط جدًا فى الرباط الخارجى للركبة، واللاعب يشعر بألم خفيف ".
وتابع: "مباراة توجو أقيمت 14 نوفمبر وسوف يستمر محمد هانى فى برنامجه العلاجى حتى يوم 22 نوفمبر، وسيخوض التدريبات الجماعية مع الأهلى بداية من يوم 23 نوفمبر بشكل عادى وممكن قبل هذا التاريخ، ولكن المضمون هو ظهوره يوم 23 نوفمبر وعلى مسئوليتى الشخصية محمد هانى سيلحق بنهائى دورى الابطال الافريقى بشكل عادى"
وكانت حالة كبيرة من القلق فرضت نفسها على جماهير الأهلى بسبب الإصابة التى تعرض لها محمد هانى خاصة إنه الظهير الأيمن الأساسى للفريق والذى لا يوجد له بديل الآن داخل القلعة الحمراء بعد رحيل أحمد فتحى إلى بيراميدز .
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