شوبير يزف بشرى سارة للأهلاوية قبل مواجهة الزمالك فى نهائى إفريقيا

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات إصابة محمد هانى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقب استبعاده من السفر مع منتخب مصر لمواجهة توجو غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية . وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " إصابة محمد هانى، نجم النادى الأهلى، لن تمنعه من اللحاق بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، وقال شوبير : هانى خد خبطة فى المباراة وكمل لعب وطول اللقاء كان حاسس بزنة فى الركبة" . وأضاف : " وبعد المباراة شعر بوجع وأخبر الطبيب الذى أجرى له أشعة أكدت وجود جزع بسيط جدًا فى الرباط الخارجى للركبة، واللاعب يشعر بألم خفيف ".

وتابع: "مباراة توجو أقيمت 14 نوفمبر وسوف يستمر محمد هانى فى برنامجه العلاجى حتى يوم 22 نوفمبر، وسيخوض التدريبات الجماعية مع الأهلى بداية من يوم 23 نوفمبر بشكل عادى وممكن قبل هذا التاريخ، ولكن المضمون هو ظهوره يوم 23 نوفمبر وعلى مسئوليتى الشخصية محمد هانى سيلحق بنهائى دورى الابطال الافريقى بشكل عادى"



وكانت حالة كبيرة من القلق فرضت نفسها على جماهير الأهلى بسبب الإصابة التى تعرض لها محمد هانى خاصة إنه الظهير الأيمن الأساسى للفريق والذى لا يوجد له بديل الآن داخل القلعة الحمراء بعد رحيل أحمد فتحى إلى بيراميدز .