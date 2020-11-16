بعد سكتة قلبية.. وفاة مدرب الشباب بـ الهلال السعودي

وكشف الهلال في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن وفاة مدرب فريق الشباب البرازيلي أماديو، بعد تعرضه لسكتة قلبية، في مقر سكنه بالرياض.

أعلن الهلال السعودي عن وفاة مدرب فريق الشباب في النادى، البرازيلي كارلوس أماديو إثر سكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض.

كما أكدت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي، يستهدف ضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد اقتراب لاعبه السوري عمر خربين من الرحيل.

ونشر الإعلامي السعودي سيف الرخيص، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تغريدة قال فيها: "إدارة ‎الهلال تراقب أكثر من مهاجم وحريصه على بديل مميز لـ خريبين في الفترة الشتوية."

وكان خربين قريبًا من الرحيل عن الهلال في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن ناديه قرر الإبقاء عليه هذا الموسم.