بعد تلقيه عروضا مصرية وعربية.. الحضري يحسم موقف عودته للملاعب خلال أيام

توالت العروض الكروية من الأندية المصرية والعربية على السد العالي عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، مما يدفع اللاعب للعودة من الاعتزال إلى الملاعب مرة أخرى بعدما سبق وأن أعلن اعتزاله كرة القدم منذ شهور وذلك منذ كأس العالم بروسيا 2018.

ويدرس عصام الحضري موقفه من العروض التي تلقاها في الفترة الماضية حيث سبق وأن تلقى عرضا لتدريب حراس مرمى نادي الوداد المغربي لكنه لم يقبل العرض بسبب رغبته في اللعب مرة أخرى وعدم الاتجاه إلى التدريب في الوقت الحالي.

ويرى السد العالي أنه بإمكانه اللعب لسنوات أخرى وأنه في كامل لياقته البدنية والفنية التي تؤهله للعب مرة أخرى وحراسة عرين أي ناد يرغب في التعاقد معه.

وأعلن عصام الحضري أمس تلقيه عرضا من نادي زد لحراسة مرمى الفريق وسيوافق اللاعب إذا كان هذا النادي سيضيف للسجل التاريخي له الحافل بالبطولات.

كما سبق وأن تلقى عرضًا من نادي البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز لحماية عرينه إلا أنه فضل اللعب لنادي يسعى إلى التتويج بالبطولات في المستقبل.



ومن المنتظر أن يحسم صاحب الـ 47 عامًا موقفه من العروض المقدمة له في الأيام القليلة القادمة ويتخذ قرارًا سواء بالعودة من الاعتزال أو الاعتزال بشكل نهائي.