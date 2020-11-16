إصابة جديدة بـ فيروس كورونا داخل نادى الزمالك

تأكد إصابة محمد اللقانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة الطائرة بنادى الزمالك بفيروس كورونا بعد خضوعه لعدة تحاليل طبية على مدار الساعات الماضية . وعلى الفور تم عزل محمد اللقانى للتعافي من الكورونا والعودة من جديد لقيادة تدريبات الزمالك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد . وكان محمد اللقانى تولى تدريب فريق طائرة الزمالك مؤخرا خلفا لحسام عبدالعزيز ، ويسعى محمد اللقانى إلى تكوين فريق قوى يكون قادرا على حصد لقب الدوري فى الموسم الجديد . يذكر أن حازم إمام نجم فريق كرة القدم بالزمالك تعرض أيضا للإصابة بفيروس كورونا .

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