رسميا.. الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر السعودي ضد بيرسبوليس

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من النصر السعودي، ضد بيرسبوليس، بشأن عدم أهلية بعض اللاعبين المشاركين مع الفريق الإيراني في مباريات مسابقة دوري الأبطال.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد".