يتواجد منتخب مصر في مدينة لومي عاصمة توجو بأحد الفنادق الكبيرة والشهيرة هناك وأحد أكبر فنادقها والذي يبلغ ٢٨ دورا وبتواجد به أيضا منتخب توجو.
تشهد مدينة لومي عاصمة توجو انتشارا كبيرا للغاية للموتوسيكل والذي يعد وسيلة المواصلات الأولى داخل المدينة ويعمل بها الكثيرون من أبناء المدينة.
ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.
ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع فني للمنتخب بمقر اتحاد توجو في الثانية ظهرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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