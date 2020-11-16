ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت توجو ، السادسة مساء بتوقيت مصر،وسيتم إذاعتها بشكل حصرى عبر قناة BEIN SPORTS 7 .
وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.