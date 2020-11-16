خالد الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

وقال الغندور ، في تصريحات عبر برنامجه " زملكاوي": "الزمالك كان يرغب في تدعيم خط الهجوم لديه بالسوري عمر خربين خلال فترة الإنتقالات الجاريه".
وتابع : "الزمالك عرض على اللاعب الانضمام للفريق واللاعب رحب بالفكرة لكنه طلب مبالغ مادية طائلة وكان غرضه الأساسي هو المادة، لذلك الأبيض صرف نظر التعاقد معه".
وأختتم: "الزمالك يبحث عن رأس حربة إفريقي أو من شمال إفريقيا، كما سيتعاقد مع مدافع سوبر".
ويلتقي نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري ، على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا".
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