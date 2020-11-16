خالد الغندور: مصطفى محمد سيرحل عن الزمالك حال التتويج بدوري الأبطال

كشف الإعلامي خالد الغندور موقف مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض، بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته أمام النادي الأهلي .

وقال خالد الغندور عبر برنامجه "زملكاوي": "مصطفى محمد سيرحل عن الزمالك بنسبة 95% بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي إذا فاز الأبيض".

وأضاف: "هناك إتفاق بين اللاعب وإدارة نادي الزمالك على الرحيل خلال الفترة القادمة خصوصاُ أن حلمه هو الإحتراف الخارجي".

ويلتقي نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري ، على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا".