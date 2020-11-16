خالد الغندور: مصطفى محمد سيرحل عن الزمالك حال التتويج بدوري الأبطال

وقال خالد الغندور عبر برنامجه "زملكاوي": "مصطفى محمد سيرحل عن الزمالك بنسبة 95% بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي إذا فاز الأبيض".
وأضاف: "هناك إتفاق بين اللاعب وإدارة نادي الزمالك على الرحيل خلال الفترة القادمة خصوصاُ أن حلمه هو الإحتراف الخارجي".
ويلتقي نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري ، على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا".
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