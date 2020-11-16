القناة يضم محمود عقل لاعب فريق منتخب السويس

وأرسل مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الأستاذ عماد الخواجة خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تم من خلاله تحديد الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة مبارياته في الموسم الجديد.
وكان اتحاد الكرة قد خاطب نادي القناة وطلب منه تحديد ملعب رئيسي إضافة إلى ملعب بديل ليكونوا في حالة جاهزية لاستقبال مباريات الفريق الرسمية في الموسم الجديد الذي سينطلق يوم ٢٥ نوفمبر.
وجاء الرد من إدارة نادي القناة بخطاب رسمي ان الملعب الرئيسي للفريق في الموسم الجديد سيكون إستاد نادي القناة القديم اما فيما يخص الملعب البديل فتم تحديد الملعب الفرعي رقم ٢ بالاستاد الجديد.
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