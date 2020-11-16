أحمد سامى يظهر العين الحمراء لصفقات سموحة الجديدة

عقد أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، جلسة مع لاعبيه شرح خلالها تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات، مشددًا فى الوقت ذاته على استبعاد أى لاعب يثبت تراخيه فى المران.

ويخوض الفريق مباراة ودية اليوم أمام الرجاء على ملعب الفريق فى الأسكندرية وذلك بعد الغاء الودية التى كانت ستقام غدًا أمام لطلائع الجيش.

وسيعقد سامى جلسات عمل مع رئيس النادى المهندس فرج عامر لوضع خريطة المرحلة المقبلة، لاسيما فى ملف الصفقات الجديدة، وملامح فترة الإعداد خصوصا وأن هناك رغبة فى بناء فريق قوى ينافس على البطولات الموسم المقبل.

وتعاقد سموحه مع ست صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية.

فى سياق مختلف، قرر المدير الفنى لسموحة، تأجيل دخول الفريق فى معسكر مغلق مؤكدًا أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم التفكير فى معسكر إعداد للموسم الجديد لوقت لاحق،ويخوض الفريق تدريباته اليومية على فترتين لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.